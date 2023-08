Ostia: spara da un autobus e scappa, bloccato 21enne, aveva una scacciacani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo ore di ricerche, in serata, gli agenti hanno rintracciato e bloccato un ragazzo cileno di 21 anni. Il ragazzo si trovava nei pressi della stazione Lido Centro. Con sé aveva una scacciacani. Proseguono le indagini per fare luce sulla vicenda. In mattinata situazione analoga anche nei pressi della stazione Tiburtina dove un uomo, sui 50 anni della repubblica Ceca, ha minacciato la cassiera di un ristorante per poi esplodere alcuni colpi in aria. Dopo il suo fermo, gli agenti della Polfer hanno accertato che quella impugnata era una pistola a salve. Nello zaino, però, l'uomo aveva 4 coltelli e una balestra. L'uomo è stato arrestato per tentata rapina. (Rer)