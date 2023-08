Maltempo: Schlein, dal governo volgare politicizzazione dell’alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo abbiamo assistito a una volgare politicizzazione dell’alluvione, che non siamo disposti ad accettare. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla Festa dell’Unità di Bologna. “L’abbiamo visto anche sulla scelta del commissario: il governo non ha voluto farlo fare al nostro presidente Bonaccini, che continua a spendersi tutti i giorni per questa regione”, ha proseguito Schlein. “Ancora stiamo aspettando i ristori e vorrei più attenzione da parte dal governo, perché è incredibile come siano spariti, dopo le prime settimane”, ha concluso. (Rin)