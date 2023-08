© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "non perderà un giorno in polemiche con le altre forze di opposizione, perché per noi è più utile discutere per trovare un’alternativa al governo più a destra della storia d’Italia". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla Festa dell’Unità di Bologna. (Rin)