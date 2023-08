Corea del Nord: ministri Esteri G7 e Ue condannano nuovo lancio missili balistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione irresponsabile della Corea del nord "deve trovare una risposta internazionale rapida, unita e forte, in particolare dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", prosegue la nota ricordando che "le ripetute violazioni" della Carta Onu, non bilanciate dall'intervento del Cds "a causa dell'ostruzione causa dell'ostruzione da parte di alcuni membri, è motivo di notevole allarme". G7 ed Ue esortano i membri del Cds "a mantenere gli impegni" e al governo nordcoreano "di impegnarsi in un'azione diplomatica significativa, accettando senza pre condizioni le ripetute offerte di dialogo avanzate da Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud". Nella nota, si deplora inoltre la scelta della Corea del Nord di indirizzare "le sue limitate risorse per finanziare i suoi programmi illegali sulle armi di distruzione di massa e sui missili balistici", scelta che finisce per aggravare "la sofferenza del popolo nordcoreano" e contribuisce "alle violazioni e agli abusi dei diritti umani". (Res)