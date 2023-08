Algeria: Brics, governo "prende atto" della decisione di includere sei nuovi Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Algeria "prende atto" della decisione del gruppo dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) di procedere a un primo allargamento del numero di partecipanti. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Laaziz Fayed, nel corso del suo intervento. L'Algeria, che era tra i Paesi in predicato di aderire al blocco, ha preso atto della decisione annunciata dai leader dei Brics, di invitare sei nuovi paesi ad unirsi al gruppo come primo passo, con la prospettiva di aprire la strada ad altri paesi nel prossimo futuro”. Il governo, presgue, "ha l'intima convinzione che l'Algeria, con la sua illustre storia e le sue molteplici risorse in vari campi, oltre alla sua posizione geostrategica", ha le possibilità di aderire. Il Paese nordafricano, ha proseguito, dispone di una "economia diversificata e in crescita" di una forza lavoro "giovane e creativa e di abbondanti risorse naturali. Tutti fattori in grado di creare opportunità per una fruttuosa cooperazione all’interno del gruppo”, ha affermato il ministro. "Oltre a questi punti di forza, l'impegno dell'Algeria a favorire soluzioni pacifiche ai conflitti, così come la sua convinzione dell'imperativo di promuovere il principio del dialogo nella risoluzione delle crisi, il rispetto del diritto internazionale e il sostegno alle cause giuste, riflettono il suo impegno a favore portare pace, stabilità e giustizia su scala globale, oltre a rafforzare la rappresentanza dell’Africa nelle discussioni globali”, ha sottolineato il ministro. L'Algeria ribadise "la disponibilità a lavorare con i Brics per stabilire un partenariato solido e permanente, secondo una visione complementare che consolidi la cooperazione Sud-Sud e rafforzi i legami di fraternità tra gli Stati membri. (Ala)