Venezuela: parlamento nomina i componenti del tribunale elettorale

- L'Assemblea nazionale del Venezuela ha designato i dieci componenti (cinque titolari e cinque supplenti) del Consiglio nazionale elettorale (Cne), l'organo incaricato di organizzare e verificare i processi elettorali nel Paese. La nomina, circa due mesi dopo le dimissioni del precedente collegio, riveste una particolare importanza in vista delle presidenziali che si dovrebbero tenere entro dicembre 2024. Come da previsioni, il Parlamento - controllato dalle forze fedeli al governo -, l'organo è composto da tre magistrati "chavisti" e due espressioni di forze minori. Nel primo gruppo rientrano Elvis Amoroso, già membro dell'organo contabile (Contraloria), responsabile del procedimento che ha tolto alla leader oppositrice Maria Corina Machado la possibilità di partecipare alle prossime presidenziali. Una decisione che rende Amoroso protagonista delle elezioni generali previste nel 2024, dal momento che Machado è secondo i sondaggi la candidata favorita nelle primarie che le opposizioni stanno realizzando per individuare lo sfidante di Nicolas Maduro (segue) (Vec)