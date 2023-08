Usa: Trump torna a sorpresa su Twitter pubblicando la foto segnaletica scattatagli dalle autorità federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a sorpresa su Twitter, pubblicando la foto segnaletica scattatagli dalle autorità federali ieri in un penitenziario di Atlanta, dove si è costituito per la formalizzazione di una dozzina di capi d'accusa a suo carico legati al presunto tentativo di ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali 2020 in Georgia. Trump era assente da Twitter proprio dal 2020, quando il social media aveva messo al bando il suo profilo accusandolo di incitamento all'odio: un provvedimento che l'ex presidente ha sempre denunciato come una forma di censura politica, rifiutando di tornare su quella piattaforma - dove contava più di 86 milioni di iscritti - nonostante il suo profilo sia stato ripristinato nel frattempo da Elon Musk, che ha acquistato Twitter e ha dato inizio a un nuovo, controverso corso basato sulla libertà di espressione. Dopo le elezioni presidenziali del 2020 e il drammatico assalto al Congresso federale da parte dei suoi sostenitori, Trump ha fondato un proprio social media, Truth, sul quale pubblica regolarmente messaggi. (segue) (Was)