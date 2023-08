Argentina: dal nuovo esborso dell'Fmi un possibile aiuto nella lotta all'inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di ieri ha portato alla ratifica dello "Staff level agreement", l'accordo che le squadre negoziali hanno trovato a fine luglio contenente le modifiche all'EFF, necessarie a staccare l'assegno nonostante Buenos Aires non abbia rispettato tutte le condizioni chieste. A metà novembre, l'Argentina dovrebbe ricevere la seconda tranche prevista per l'anno in corso, altri 2,9 miliardi di dollari. Alla vigilia della riunione Massa ha anche ottenuto dalla Banca mondiale (Bm) e la Banca interamericana dello sviluppo (Bid) complessivi 1,3 miliardi di dollari. Soldi che Buenos Aires userà per rifondere parte del debito pregresso con il Fondo, in omaggio all'invito dello stesso organismo di non spendere ulteriori quote di dollari della Banca centrale. In quest'ottica, per rientrare dal debito alimentato soprattutto dai 45 miliardi di dollari prestati nel 2018 al governo dell'allora presidente Mauricio Macri, il governo argentino è negli ultimi tempi ricorso a forme di pagamento alternative, come quelle legate all'uso dello yuan, la divisa cinese che Pechino ha concesso di usare all'interno di un accordo di swap. (segue) (Abu)