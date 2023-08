Argentina: dal nuovo esborso dell'Fmi un possibile aiuto nella lotta all'inflazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione a Washington ha anche riflessi sulla situazione politica attuale che vive l'Argentina. Il risultato ottenuto potrebbe essere messo sul piatto di una campagna elettorale in salita: il ministro dell'Economia, candidato della coalizione di governo alle presidenziali di ottobre, ha accumulato alle primarie di metà agosto un forte ritardo sull'ultra liberale Javier Milei e non è escluso che possa rimanere fuori da un possibile ballottaggio.La trattativa che ha portato alla revisione dell'accordo, durata settimane, era resa necessaria dal fatto - come si riconosce nel documento firmato dalle parti -, che l'Argentina non ha potuto rispettare gli obiettivi fissati entro fine giugno, per la straordinaria stagione di siccità registrata a cavallo dello scorso anno ma anche per "i ritardi" nello sviluppo delle adeguate scelte politiche. Ora il governo argentino si impegna ad adottare un "pacchetto di misure per ricostruire le riserve e migliorare la sostenibilità fiscale, proteggendo al tempo stesso l'infrastruttura e la spesa sociale", si legge. (segue) (Abu)