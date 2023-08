© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi domando se coloro che dicono che i poveri mangiano meglio dei ricchi abbiano mai conosciuto la povertà, in che Paese vivono, dato che siamo in un Paese in cui, dopo la pandemia, si sono raggiunti livelli di povertà assoluta che non si vedevano dal 2005”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla Festa dell’Unità di Bologna. (Rin)