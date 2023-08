Sicurezza: arrestato latitante Cacciapuoti, Piantedosi ringrazia Forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso soddisfazione e ha ringraziato le Forze dell’ordine per l’operazione condotta oggi dai Carabinieri a Giugliano in Campania, nell’ambito di un'indagine coordinata dalla Dda di Napoli, all’esito della quale è stato tratto in arresto Luigi Cacciapuoti, soggetto considerato a capo dell’omonimo clan operante nel territorio di Villaricca e nei comuni limitrofi, che, condannato a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, si era da tempo reso irreperibile. “Proseguono, in Italia e all’estero, gli arresti di pericolosi latitanti, frutto delle capacità operative e dell’impegno delle donne e degli uomini delle Forze dell’ordine, al lavoro ogni giorno, nei più diversi scenari, per garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. A tutti loro – ha sottolineato il ministro – va il mio ringraziamento”. (Rin)