Usa: processo in Georgia, Trump si costituirà alle 19:30 locali

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si costituirà alle autorità della contea di Fulton, in Georgia, alle ore 19:30 locali (alle ore 1:30 in Italia), dopo essere stato incriminato per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, durante le elezioni del 2020. Lo ha confermato lo stesso Trump, in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social. L’ex presidente ha anche attaccato la procuratrice distrettuale della contea di Fulton, definendola una “persona spregevole”. (Was)