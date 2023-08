Argentina: ministro Esteri risponde a candidata presidenziale, ingresso in Brics è scelta pragmatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo manifestato la nostra posizione contraria all'ingresso dei Brics", aveva detto Bullrich poco dopo l'annuncio ufficiale effettuato dal presidente, Alberto Fernandez, al termine del vertice del gruppo tenutosi a Johannesburg. "Pochi minuti fa il presidente della nazione, che si trova in una situazione di enorme debolezza, ha impegnato l'Argentina ad entrare nei Brics, mentre è in corso l'invasione in Ucraina, e al fianco dell'Ran, Paese con cui l'Argentina ha una ferita aperta profonda, per gli attentati antisemiti nel nostro territorio", ha detto l'ex ministro della Sicurezza, ricordando i sospetti di partecipazione di funzionari iraniani negli attentati compiuti a Buenos Aires nel 1992 e 1994, rispettivamente presso la sede dell'ambasciata di Israele e l'Associazione mutuale israelita argentina. (segue) (Abu)