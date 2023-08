Azione: Calenda, campo largo mai esistito e non esisterà mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il campo largo per me non è mai esistito e non esisterà mai. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite de “Gli incontri del principe” a Viareggio. “Non posso governare con i 5 Stelle, non ci ho mai governato in vita mia, non condivido niente di quello che dicono, ritengo che dove hanno governato hanno fatto disastri”, ha proseguito. “Per me – ha concluso Calenda – il campo largo non è mai esistito”. (Rin)