Libia: Dabaiba annuncia arresto di presunto ideatore di azioni terroristiche nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato l'arresto del presunto ideatore e comandante dell'attentato contro la sede del ministero degli Affari Esteri, dell'Alta Commissione Elettorale e della National Oil Corporation, nel 2018. L'arresto giunge al termine di un'operazione condotta dal Servizio di deterrenza antiterrorismo e dalla Brigata Rahbat al-Duru nel comune di Tajoura, nella periferia orientale di Tripoli. In conferenza stampa, Dabaiba ha detto che il suo governo ha lavorato, fin dal suo primo giorno, su più piani per aumentare la stabilità, per far ripartire lo sviluppo, per riformare le strutture di sicurezza e le istituzioni militari, formandone il personale e aumenta la qualificazione dei comandanti, di pari passo con azioni volte a migliorare la vita dei cittadini. Il primo ministro ha ribadito la determinazione ad affrontare con fermezza il terrorismo in tutte le sue forme e a perseguire tutti coloro che si sono rivelati coinvolti in reati contro il popolo libico.(Lit)