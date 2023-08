Spagna: caso Rubiales, domani le dimissioni da presidente Federcalcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Rubiales presenterà domani, venerdì 25, le dimissioni da presidente della Federazione spagnola spagnola di calcio (Real federacion espanola de futbol, Rfef). La decisione, riportano i media del Paese iberico, verrà formalizzata nel corso dell'Assemblea straordinaria indetta dalla Rfef per discutere il caso, Occasione nella quale Rubiales articolerà la sua versione dei fatti circa la polemica nata dopo il bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso, e ai gesti sconvenienti fatti durante i festeggiamenti per la vittoria della coppa del mondo femminile. Dopo le prime critiche, Rubiales aveva registrato un video di "scuse", riconoscendo di essersi "sbagliato" nel fare un gesto, comunque "senza nessuna cattiva intenzione, senza mala fede da nessuna delle due parti". Parole che non sono bastate a interrompere la sequela di dichiarazioni di censura da parte di numerose personalità pubbliche, compreso il presidente del governo in funzione, Pedro Sanchez, per cui il "gesto inaccettabile" di Rubiales dimostra "c'è ancora molta strada da fare in termini di uguaglianza". Oggi la commissione disciplinare della Federazione internazionale di calcio (Fifa) ha anunnciato l'aertura di un procedimento sul caso. (Spm)