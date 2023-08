Usa: sanzioni a enti e persone responsabili di deportazione di minori Ucraini in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha emesso oggi sanzioni su due società e undici persone ritenute coinvolte nella deportazione di minorenni ucraini in Russia. Le sanzioni, varate nel Giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, colpiscono enti e individui "per il loro ruolo nel trasferimento forzato e nella deportazione dei bambini ucraini nei campi che promuovono l'indottrinamento che si trovno in Russia e nella Crimea occupata dalla Russia". Inoltre, si legge ancora in una nota, si adottano misure "per imporre restrizioni sui visti a tre funzionari insediati dalla Russia per il loro coinvolgimento in violazioni dei diritti umani di minori civili ucraini, in relazione alla deportazione forzata, al trasferimento e al confinamento dei bambini ucraini". (Was)