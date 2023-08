Venezuela: parlamento nomina i componenti del tribunale elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è quindi Rodsalba Gil, attuale segretaria del Parlamento, e Carlos Quintero, già membro supplente del Cne, oggetto di sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, in virtù di denunce su presunte frodi nei processi elettorali. Le opposizioni saranno invece rappresentate da Juan Carlos Delpino, un ex magistrato supplente presso la Corte Suprema (Tribunal supremo de Justicia, Tsj), considerato vicino ad Azione democratica (Ad), partito storico venezuelano, da molto tempo però attraversato da continue divisioni interne. Chiude il quintetto di titolari, Aime Nogal, dirigente di un altro partito in profonda trasformazione, Un nuovo tempo (Unt). (Vec)