Arabia Saudita: fonte "Spa" smentisce le accuse su uccisione migranti etiopi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ong riporta una serie di scioccanti testimonianze e analisi di documenti video, fotografici e satellitari risalenti agli ultimi tre anni, da cui emergono uccisioni "sistematiche" e "diffuse" di migranti da parte delle forze saudite tramite il ricorso ad esecuzioni sommarie e persino ad armi esplosive contro gruppi di migranti in cammino attraverso passi montani: "Se commessi nel contesto di una politica del governo saudita per l'uccisione di migranti, questi omicidi prefigurerebbero un crimine contro l'umanità", afferma l'organizzazione con sede a New York. Dal documento emerge un quadro di violenze efferate e brutali, cui prenderebbero parte non soltanto i militari della guardia di frontiera saudita, ma anche "unità specializzate". Il bilancio sarebbe di "centinaia, forse migliaia" di etiopi uccisi negli ultimi anni nel tentativo di varcare il confine dell'Arabia Saudita; i migranti scampati alle uccisioni verrebbero spesso sottoposti a torture, stupri e altre forme di violenza. (segue) (Res)