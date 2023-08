Arabia Saudita: fonte "Spa" smentisce le accuse su uccisione migranti etiopi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha rifiutato in un primo momento di commentare i contenuti del rapporto, mentre Human Rights Watch sostiene di aver inviato molteplici richieste scritte di chiarimenti al ministero dell'Interno e alla Commissione per i diritti umani di Riad, senza ricevere alcuna risposta. Il flusso di migranti etiopi verso l'Arabia Saudita è alimentato dal conflitto in atto dal 2020 nella regione del Tigrè: Human Rights Watch stima che i rifugiati etiopi costituiscano oltre il 90 per cento dei migranti che tentano di raggiungere il Paese lungo la cosiddetta "Rotta orientale", che dal Corno d'Africa attraversa il Golfo di Aden e lo Yemen sino alle montagne della provincia saudita di Jizan. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), in Arabia Saudita vivono ad oggi circa 750mila etiopi, che hanno perlopiù raggiunto il Paese tramite "modalità irregolari". (Res)