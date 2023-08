Argentina_ ministro Economia lunedì a Brasilia, focus su commercio bilaterale senza il dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino e candidato a presidente per l'alleanza governante Uniti per la Patria (Up), Sergio Massa, viaggerà lunedì in Brasile per cercare alternative all'uso del dollaro nel commercio tra i due Paesi. Lo riferisce il quotidiano Ámbito Financiero. "Lunedì saremo a Brasilia per avviare un meccanismo di sostegno per il finanziamento delle importazioni dal Brasile all'Argentina, per alleggerire ancora di più l'utilizzo delle riserve" della Banca centrale argentina (Bcra), ha detto Massa. Il ministro ha affermato che con ogni probabilità parteciperanno all'incontro il ministro dell'Economia brasiliano Fernando Haddad e il presidente Lula Da Silva.(Abu)