© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è costituito alle autorità della contea di Fulton, in Georgia, dopo essere stato incriminato per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Le autorità hanno confermato all’emittente “Cnn” che sarà scattata anche la foto segnaletica. (Was)