Argentina: ministro Esteri risponde a candidata presidenziale, ingresso in Brics è scelta pragmatica

Decidendo di entrare nel gruppo dei Brics, l'Argentina conferma di voler aderire "in modo pragmatico a tutti i meccanismi necessari per difendere i suoi interessi nazionali e progettare il suo sviluppo futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, dopo che la candidata conservatrice alla presidenza dell'Argentina, Patricia Bullrich, ha assicurato che in caso di vittoria alle elezioni di ottobre, non avrebbe portato il Paese al gruppo sin qui composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. "L'Argentina è riuscita ad entrare in un gruppo, i Brics, che rappresenta un Pil maggiore di quello del G7" ha detto Cafiero: "Quale sarebbe il vantaggio di ritirarsi?", ha chiosato il ministro durante la ventesima conferenza annuale della Americas Society/Council of the Americas organizzata nel Paese sudamericano. In un'intervista con Radio 10, il ministro ha chiesto di "non ideologizzare" il tema: "vediamo le questioni pratiche e concrete. Sono opportunità per le economie regionali e per i produttori argentini che ritrovano consolidato il loro mercato di esportazione".