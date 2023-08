Europee: Calenda, Azione non andrà con Italia viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Alle elezioni europee Azione non andrà con Italia viva, perché non sarebbe credibile. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite de “Gli incontri del principe” a Viareggio. “Come possiamo andare a presentare una candidatura dopo quello che è successo. È chiaro che sarebbe considerata da tutti come una cosa assolutamente strumentale”, ha aggiunto Calenda. (Rin)