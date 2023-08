Brasile: appropriazione indebita e riciclaggio, perquisita casa figlio ex presidente Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jair Renan Bolsonaro, figlio dell'ex presidente della Repubblica Jair, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della polizia civile del Distretto federale su una presunta organizzazione per delinquere sospettata di appropriazione indebita, falsificazione di documenti, evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Lo ha confermato la difesa del giovane in un comunicato alla stampa, in cui riferisce che la polizia ha perquisito e sequestrato attrezzature informatiche e documenti presso due abitazioni del giovane a Balneario Camboriu (stato di Santa Catarina) e Brasilia. In particolare - rivelano i legali di Jair Renan Bolsonaro - sono stati sequestrati: un telefono cellulare, un hard disc esterno e documenti con note private. Secondo gli avvocati il giovane si è detto sorpreso dell'accaduto "ma assolutamente tranquillo". In un comunicato, la polizia civile invece reso noto che in tutto sono stati eseguiti due mandati di arresto preventivo e cinque mandati di perquisizione e sequestro. Nell'operazione è stato arrestato Maciel Carvalho, amico e istruttore di tiro di Renan Bolsonaro. E' tuttora ricercato l'altro indagato, Eduardo Alves dos Santos. (Brb)