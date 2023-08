Lombardia: Bertolaso, screening volontario gratuito per virus Dengue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'infezione in molti casi è asintomatica - ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - per cui spesso la malattia non si manifesta e la guarigione avviene spontaneamente. Per verificare l'eventuale esposizione al virus di altri abitanti di Castiglione d'Adda abbiamo quindi organizzato un'ulteriore analisi: i cittadini, in maniera volontaria e gratuita, potranno recarsi presso la Casa di Comunità di Codogno per sottoporsi a un prelievo di sangue. L'esame permetterà di capire se si è entrati in contatto con il virus attraverso l'analisi degli anticorpi". Sarà possibile sottoporsi allo screening, proposto da ATS Città Metropolitana in collaborazione con l'Asst di Lodi, domani, venerdì 25 agosto, dalle 8 alle 16; sabato 26 agosto dalle 8 alle 12 e lunedì 28 agosto dalle 8 alle 16, con accesso libero presentandosi al Punto unico di accesso (Pua). Verrà condotta una prima analisi sugli anticorpi e ai pazienti con esito di infezione recente, sarà proposta una visita infettivologica ed eventuali approfondimenti diagnostici. L'analisi verrà condotta in collaborazione con Irccs San Matteo di Pavia, centro di riferimento regionale per le arbovirosi. (segue) (Com)