Africa: Zoppas (Ice), puntiamo su formazione, tecnologia e promozione per contrasto insicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso diversi progetti, per citarne uno fra tutti 'Lab Innova for Africa', concentrati sia nell'Africa subsahariana che nel Nordafrica, formiamo ed informiamo imprese locali in merito alle nuove tecnologie e ai nuovi standard dell'agritech e della tecnologia agroalimentare; formiamo all'esportazione dei prodotti nei mercati internazionali, informiamo sui prodotti tecnologici Made in Italy, leader mondiali del settore, ospitando anche aziende e operatori nelle fiere italiane di riferimento, tra cui MacFrut di Rimini", ha spiegato Zoppas. Queste azioni di promozione possono aiutare questi Paesi in via di sviluppo "a velocizzare il gap esistente sulla sicurezza alimentare, ridurre gli impatti negativi sulla sostenibilità, ma anche sviluppare e conoscere tecnologie che riguardano l'ambito sanitario". "Non va poi dimenticata l'avanguardia tecnologica del Made in Italy in ambiti come quelli dell'irrigazione e delle Tea (Tecnologie di evoluzione assistita) che sono promosse dal ministero dell'Agricoltura per il tramite dell'Istituto Crea. Elementi tecnologici innovativi in grado di creare maggiore resilienza della produzione agroalimentare agli effetti climatici, ambientali e ridurre i costi produttivi per offrire una maggiore accessibilità agli alimenti e dunque il ricorso a una dieta corretta", ha continuato Zoppas. L'Africa importa dall'Italia 21 miliardi di euro di beni, di cui 1,3 miliardi dell'agroalimentare, in crescita del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Infine, "molte altre iniziative vengono svolte attraverso i 12 uffici permanenti e a una serie di presidi flessibili e temporanei di Ice presenti nel continente africano, che svolgono intensa attività di commercio estero, attraverso attività di incoming, la partecipazione a fiere e collettive e altre importanti occasioni di promozione", ha affermato Zoppas. (Res)