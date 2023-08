© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, ha proposto il 23 ottobre 2023 come data di inizio del processo contro Donald Trump, incriminato insieme ad altre 18 persone per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in Georgia, dopo le elezioni del. Lo riferisce l’emittente “Cnn”.(Was)