Arabia Saudita: fonte "Spa" smentisce le accuse su uccisione migranti etiopi (2)

- Lo scorso 22 agosto, il ministero degli Esteri etiope aveva annunciato che il governo di Addis Abeba avrebbe condotto un'indagine congiunta con l'Arabia Saudita, in seguito alla pubblicazione del rapporto di Hrw. Il ministero aveva inoltre aggiunto che "i due Paesi, nonostante questa sfortunata tragedia, hanno un rapporto duraturo ed eccellente". In un rapporto di 73 pagine, pubblicato lunedì 21 agosto, Hrw sostiene che fra marzo del 2022 e giugno del 2023 le guardie di frontiera saudite hanno ucciso centinaia di migranti etiopi che cercavano di attraversare il confine dallo Yemen, fatti che sono stati contestati dalle autorità di Riad. A prova di quanto affermato, Hrw cita interviste a 38 migranti, immagini satellitari, video e foto pubblicate sui social o inviate dagli interessati. Gli intervistati hanno parlato di "armi esplosive" e di spari a bruciapelo, con episodi in cui le guardie di frontiera saudite avrebbero torturato i migranti chiedendo loro dove essere colpiti. (segue) (Res)