Usa: processo in Georgia, si costituisce l’ex capo di gabinetto di Trump

- L’ex capo di gabinetto di Donald Trump, Mark Meadows, si è costituito alle autorità della contea di Fulton, in Georgia, dopo essere stato incriminato insieme all’ex presidente Usa per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Nei confronti di Meadows sono stati avanzati capi d’accusa per racket e pressioni su funzionari pubblici per ottenere prestazioni illegali. Le accuse riguardano la sua partecipazione alla ormai nota telefonata avvenuta a gennaio del 2021 tra Trump e il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, durante la quale l’ex presidente ha insistentemente chiesto di “trovare abbastanza voti” per dichiarare la sua vittoria nello Stato. Gli avvocati di Meadows hanno concordato una cauzione di 100 mila dollari. (Was)