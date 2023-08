Corea del Nord: ministri Esteri G7 e Ue condannano nuovo lancio missili balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Paesi del G7, assieme all'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, condannano "con fermezza" il lancio dei missili effettuato oggi dalla Corea del Nord, esortando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a intervenire superando "l'ostruzione" di alcuni membri. Il lancio, si legge in una nota, "rappresenta una chiara e flagrante violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite" oltre che "una grave minaccia alla pace e alla stabilità regionale e internazionale". I ministri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, e Stati Uniti d'America, ricordano che "nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale", Pyongyang prosegue nella sua azione con un numero record di lanci dei missili balistici. I firmatari ribadiscono alla Corea del nord la richiesta di "abbandonare le armi nucleari, i programmi nucleari esistenti e qualsiasi altra arma di distruzione di massa", in una modalità "verificabile e irreversibile". (segue) (Res)