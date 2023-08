Cultura: passeggiate notturne, cinema e teatro in centro e periferia, il fine settimana a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Tornano i grandi appuntamenti musicali proposti dalla Fondazione Musica per Roma nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Si riparte sabato con lo spettacolo "The magical music of Harry Potter": le canzoni e i brani musicali più celebri dell'universo del giovane mago. Lunedì, martedì e mercoledì, infine, saranno le tre date romane del tour di Cladio Baglioni, al Foro Italico con "Atuttocuore". (Rer)