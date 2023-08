Roma: tentata rapina a Tiburtina, McDonald's "ristorante non della nostra catena"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda avvenuta questa mattina nei pressi della Stazione Tiburtina a Roma dove un uomo avrebbe tentato di rapinare la cassiera di un ristorante, McDonald's in una nota precisa quanto segue: "Con riferimento al grave episodio accaduto oggi 24 agosto mattina presso la stazione di Roma Tiburtina, si precisa che i fatti descritti non si sono svolti all'interno del ristorante McDonald's bensì in un esercizio commerciale nei pressi. All'ora dell'accaduto, peraltro, il ristorante McDonald's era chiuso, come da tabella oraria che prevede l'apertura del locale al pubblico a partire dalle ore 10:00". (Com)