Fd'I: il partito si riorganizza con Fazzolari alla comunicazione e Arianna Meloni alla segreteria politica

- Fratelli d’Italia si rinnova e consolida la sua struttura organizzativa in vista degli impegni di settembre e delle elezioni europee del prossimo anno. Giorgia Meloni ha infatti affidato al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, il compito di coordinare la comunicazione dell’esecutivo e del partito. Non si tratta, secondo quanto si apprende, di una nomina formale, ma di una questione di riorganizzazione interna. La decisione, viene precisato, non è legata all’uscita di Mario Sechi, che a partire dal primo settembre lascerà il ruolo di capo ufficio stampa di palazzo Chigi. Fazzolari – secondo quanto precisato – non prenderà infatti il ruolo di Sechi né di alcun altro dirigente. A delineare la svolta nella riorganizzazione del partito anche la nomina di Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a nuova responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia. La nomina viene ufficializzata sul sito di Fratelli d’Italia, dove si legge che “prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con vice-responsabili e dirigenti". (Rin)