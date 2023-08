Ucraina-Polonia: Zelensky ringrazia omologo Duda per congratulazioni nel giorno dell’indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l’omologo polacco, Andrzej Duda, per le sue “calorose congratulazioni” nel giorno dell’indipendenza dell’Ucraina. “E’ sempre un piacere parlare con Andrzej Duda”, ha detto Zelensky. “Nel 1991 la Polonia ha riconosciuto la nostra indipendenza subito dopo il referendum. Era leader allora e rimane leader adesso. Sono sinceramente grato al popolo polacco per tutto il suo sostegno”, ha scritto il presidente ucraino in un messaggio su X (ex Twitter). (Kiu)