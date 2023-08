Porti: Fit-Cisl, non si vendono gioielli di famiglia, Italia non è alla canna del gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema portuale riveste un'importanza strategica per il nostro Paese e ha bisogno di essere valorizzato, sia attraverso lo stanziamento di risorse per lo sviluppo delle infrastrutture portuali, che attraverso diversi interventi che la Fit-Cisl ha proposto e raccolto in un documento inviato al Mit, orientati al rafforzamento dei poteri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per una governance unitaria e una gestione coerente, che potenzi il suo ruolo di indirizzo e controllo e, conseguentemente, di regolazione del mercato; allo snellimento e semplificazione dei processi; ad un maggior coinvolgimento dei lavoratori introducendone una rappresentanza nei comitati di gestione, così come prefigurato dalla legge di iniziativa popolare della Cisl che anche la nostra Federazione sostiene e che prevede una maggior partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese; al riconoscimento lavoro usurante e attuazione del fondo di accompagno all'esodo; all'implementazione di azioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni" spiega ancora la nota. "Sono queste le priorità per il settore, per le quali ci aspettiamo quanto prima che venga riavviato il tavolo tecnico al ministero", conclude Pellecchia. (Com)