- E' in corso una manifestazione per i diritti delle donne nella città di Bnei Brak, a est di Tel Aviv, in Israele, in risposta agli "incidenti sessisti" verificatisi di recente sui trasporti pubblici. Lo ha riferito l'emittente israeliana "i24 News", pubblicando un video su X (precedentemente noto come Twitter), in cui si è possibile vedere un lungo corteo di persone a Bnei Brak. (Res)