Migranti: Schlein, governo convochi sindaci e metta in campo risorse per accoglienza dignitosa

- Sul fronte dei migranti, “chiedo al governo di convocare in fretta i sindaci, di mettere in campo le risorse che servono per un’accoglienza dignitosa e una regia nazionale per un’accoglienza diffusa su tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla Festa dell’Unità di Bologna. “Questo è un governo che fa il forte con i deboli e il debole coi forti – ha proseguito Schlein – ma noi non ci arrendiamo a diventare un Paese disumano, perché abbiamo a cuore i valori della nostra Costituzione, che è splendida, laica, repubblicana e soprattutto antifascista, che include i valori della solidarietà”. (Rin)