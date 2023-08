Municipio Roma III: Bartolomeo (Fd'I), vandalizzato mercato di viale Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la riqualificazione "costata quasi un milione di euro alle casse dei contribuenti, il mercato di viale Adriatico in Municipio Roma III è stato preso di mira dai writers che nelle caldi serate romane hanno deciso di imbrattare le serrande e i muri del mercato, mandando in fumo tutto il lavoro fatto poco tempo fa". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio Roma III, Manuel Bartolomeo. "Come se non bastasse - aggiunge - anche la panchina rossa contro la violenza sulle donne, installata proprio davanti il mercato, è stata danneggiata da ignoti. Chissà cosa ne pensano il presidente del Municipio Marchionne e il suo ex assessore Raimo il quale sosteneva che i murales e le scritte erano sempre e comunque forme di espressione, di libertà. Nella prossima commissione commercio chiederemo di programmare un sopralluogo con gli uffici preposti per valutare i danni", conclude Bartolomeo. (Com)