Paraguay-Argentina: presidente Pena riceve ministro Economia Massa

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, è arrivato in Paraguay per un incontro con il presidente Santiago Pena. Di ritorno dagli Stati Uniti, dove ha incontrato la dirigenza del Fondo monetario internazionale (Fmi), Massa dovrebbe trattare soprattutto temi bilaterali legati alle infrastrutture. Secondo quanto riferisce la testata argentina "Ambito", le parti discuteranno il pagamento dell'energie elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale Yacyretà, lo stato di avanzamento del cantiere per la figa Ana Cua e la costruzione di un ponte internazionale finanziato dalla Corporacion andina de fomento (Caf). Massa è il candidato governativo alla presidenza argentina nelle elezioni che si terranno a ottobre. Pena, già ministro delle Finanze, si è insediato come presidente del Paraguay una settimana fa. (Abu)