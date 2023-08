Romania: Ciolacu, mi assumo responsabilità in Parlamento della riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Romania, Marcel Ciolacu, ha dichiarato oggi, prima di una riunione del governo, che si assumerà la responsabilità in Parlamento della riforma fiscale. Lo riporta l’emittente televisiva “Digi24”. “Metterò sul tavolo del Parlamento il mio mandato per la giustizia sociale e non cederò di un centimetro, nonostante le pressioni di chi fa parte del sistema”, ha detto il capo del governo di Bucarest. “Non può più esserci una regola per le aziende ricche e privilegiate, e un’altra per i lavoratori comuni. Non possiamo più andare avanti così”, ha aggiunto Ciolacu. Secondo il premier romeno, è necessario “prendere un po’ da chi guadagna tanti soldi per donare risorse ai pensionati che hanno lavorato una vita intera e a chi ne ha più bisogno”. “Serve una riforma profonda e irreversibile”, ha osservato Ciolacu, precisando anche che “lo spreco del bilancio e l’evasione delle tasse sono un freno allo sviluppo del Paese”. (Rob)