Brasile: tribunale di Rio avvia progetto per migliorare sicurezza negli stadi

- Il tribunale dello stato brasiliano di Rio de Janeiro (Tjrj) ha aperto i lavori del progetto "Stadi sicuri", iniziativa creata con obiettivo di discutere le strategie per garantire maggiore sicurezza ai tifosi dentro e fuori gli stadi di calcio. Lo riferisce "Agencia Brasil". Coordinato dal giudice Mauro Pereira Martins, membro del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj), il progetto è stato disegnato dopo la morte della 23enne Gabriella Anelli, ferita nel corso di scontri tra tifosi del Palmeiras e del Flamengo, poco prima dell'inizio della partita della serie A brasiliana tra il club di San Paolo e Rio de Janeiro lo scorso 9 luglio. La ragazza era stata colpita al collo da una bottiglia di vetro nel corso di una rissa tra tifoserie organizzate scoppiata a poca distanza da lei, mentre era in fila per entrare all'Allianz Parque, lo stadio del Palmeiras. Secondo Martins "si è trattato di una vera tragedia e per questo è necessario adottare misure efficaci per riportare la pace negli stadi". (segue) (Brb)