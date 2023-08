Brasile: tribunale di Rio avvia progetto per migliorare sicurezza negli stadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può limitare la passione per il calcio da parte di tanti tifosi a causa della violenza di alcuni barbari. E' inaccettabile che ai tifosi appassionati della propria squadra venga impedito di frequentare uno stadio a causa delle azioni di delinquenti malintenzionati", ha detto il giudice. "Per questo il Tjrj e il Cnj si sono alleati per dare tranquillità ai tifosi di Rio de Janeiro", ha affermato il presidente del tribunale di Rio, Ricardo Cardozo. Nel corso delle discussioni, cui saranno invitati a partecipare al gruppo di lavoro professionisti come giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e giornalisti, verrà valutata la possibilità di utilizzare il controllo biometrico e facciale per monitorare e ispezionare gli accessi agli eventi sportivi. (segue) (Brb)