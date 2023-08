Brasile: tribunale di Rio avvia progetto per migliorare sicurezza negli stadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Martins ha detto che l'idea è quella di cercare nuove strade e soluzioni per rendere gli stadi e gli eventi sportivi più sicuri per la popolazione. "La violenza sul calcio si è intensificata in modo preoccupante, traducendosi in un problema nazionale e raggiungendo, indiscriminatamente, uomini, donne, giovani e bambini che frequentano gli stadi di tutto il Paese. In questo contesto, il Cnj ha iniziato ad affrontare la questione, riflettendo su come rendere più sicuro l'ambiente in cui i tifosi possono frequentare uno stadio di calcio con la propria famiglia", ha affermato. Al termine dei lavori una relazione sarà presentata al presidente della Corte suprema, ministro Rosa Weber. (Brb)