Cultura: passeggiate notturne, cinema e teatro in centro e periferia, il fine settimana a Roma

- Dal centro alle periferie di Roma: cinema, teatro, musica e passeggiate immersi nella storia della città eterna. Mentre agosto è quasi agli sgoccioli proseguono gli appuntamenti culturali nella Capitale. Con "Rione Roma tour festival" sabato chi vorrà visitare Roma potrà farlo partendo da Monte Testaccio: l'appuntamento è alle 9.30 con l'archeologo Sergio Palladino. In alternativa, "Scenarte" organizza la passeggiata notturna dal Colle Aventino al Rione Testaccio. Alle 23 guidati dalla sociologa urbana Irene Ranaldi, i partecipanti ripercorreranno le tappe dell'evoluzione nell'ultimo secolo del ventesimo rione del centro storico. Sempre sabato alle 9 in calendario anche il tour in bicicletta "Siete cinefili? Mettetevi alla prova!", una pedalata per le strade e piazze di Roma che hanno fatto da scenografia ad alcuni dei più famosi film italiani, dal neorealismo alla commedia degli anni '80. (segue) (Rer)