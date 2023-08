Cultura: passeggiate notturne, cinema e teatro in centro e periferia, il fine settimana a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per gli appassionati di cinema proseguono gli appuntamenti nelle arene cinematografiche all'aperto. A Torpignattara a fare da protagonista sarà il regista Gurinder Chadha: per la rassegna Cinematic questa sera in programma "Sognando Beckham", domani "Il palazzo del viceré". Alla Garbatella, invece, oggi a partire dalle 21 "Tutto in un giorno" di Juan Diego Botto e domani "Il piacere è tutto mio" di Sophie Hyde. Il Cinevillage di Monteverde nel fine settimana porta sul grande schermo "Quando" di Walter veltroni - domani sera - e "Lassù qualcuno mi ama" di Mario Martone domenica. Ancora qualche settimana, inoltre, per godere di Notti di Cinema, in piazza Vittorio Emanuele: domani sera "Rapito" di Marco Bellocchio e "Ritorno a Seoul" di Davy Chou domenica. Infine, immersi nel parco di Villa Borghese, la Casa del Cinema propone "Les petits mouchoirs di Guillaume Canet" e "Vicky Cristina Barcelona" di Woody Allen. (segue) (Rer)