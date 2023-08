Cultura: passeggiate notturne, cinema e teatro in centro e periferia, il fine settimana a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ama danza e teatro sabato e domenica potrà rivedere la diva del cinema Marilyn Monroe. Ai Giardini della Filarmonica con "Marilyn – Her words" Loredana Cannata porta in scena una delle ultime sere vissute dall'attrice, nell'estate del 1962. A Villa Borghese prosegue l'appuntamento con "Sogno di una notte di mezza estate", celebre commedia di William Shakespeare, per la regia di Riccardo Cavallo, in scena all'Arena Gigi Proietti Globe Theatre. Musica per le orecchie dei romani con il Syncotribe Quintet e il sassofonista Maurizio Giammarco che suoneranno jazz al Parco del Celio questa sera e domani. Sabato, poi, lezioni di percussioni alle 18 nell'arena della Biblioteca Laurentina con Moustapha Mbengue e Tam Tam Morola. (segue) (Rer)