Trasporto aereo: Marocco, annunciati progetti di espansione aeroporti Marrakech e Tangeri

- L'ufficio nazionale degli aeroporti del Marocco (Onda) ha annunciato i progetti di espansione dell'aeroporto internazionale di Marrakech-Menara e la costruzione di un nuovo terminal passeggeri e una torre di controllo all'aeroporto internazionale Ibn Battuta di Tangeri. Lo ha reso noto il sito web d'informazione “Morocco World News”, secondo cui il budget complessivo per i progetti di espansione è di 165,3 milioni di dollari. In particolare, il terminal passeggeri dell’aeroporto di Marrakech raggiungerà circa 120.000 metri quadrati. L’Onda ha inoltre pubblicato un bando di gara per intraprendere studi architettonici e supervisionare la realizzazione dei progetti. (Mar)