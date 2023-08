Africa: Zoppas (Ice), puntiamo su formazione, tecnologia e promozione per contrasto insicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'insicurezza alimentare grave colpisce 258 milioni di persone in 58 Paesi del mondo, molti dei quali appartengono al continente africano, mentre erano 193 milioni e 53 gli Stati solo nel 2021. Lo ha detto il presidente di Ice, Matteo Zoppas, intervenendo in un panel al Meeting di Rimini. "La Somalia da sola conta il 57 per cento del totale delle persone che soffrono di questo problema. Se questi Paesi fossero dotati degli standard della tecnologia europea e ancora di più di quella italiana, sarebbero in grado di estendere le superfici oggi coltivate e aumentare consistentemente la loro produttività con l'impiego di minori risorse", ha detto. Nel contesto dell'attività di cooperazione internazionale del ministero degli Affari esteri e con la collaborazione del Sistema Paese si innesta l'attività dell'Ice, "che raggiunge il duplice obbiettivo, anche nell'indirizzo del Piano Mattei che sarà considerato dalla nostra Agenzia una priorità per questi territori, di aiutare lo sviluppo di queste nazioni e, contestualmente, lo sviluppo di mercati emergenti per le imprese, i prodotti e le tecnologie italiane". (segue) (Res)