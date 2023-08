Energia: fumata nera nei negoziati tra Iraq e Turchia per sblocco del petrolio curdo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “Al Monitor”, c'è lo zampino dell’Iran - che esercita una forte influenza sul governo di Al Sudani - sul mancato accordo tra Baghdad e Ankara. Teheran starebbe cercando di “strangolare” il Kurdistan iracheno, che ospita gruppi di opposizione curdi iraniani, chiedendo che questi ultimi siano neutralizzati. Allo stesso tempo, l’Iran starebbe cercando di intaccare le relazioni strategiche di Erbil con Ankara che risalgono ai primi anni ’90, quando la coalizione guidata dagli Stati Uniti gestiva una no-fly zone sul Kurdistan iracheno dalla base aerea di Incirlik, nel sud della Turchia. Da allora questi legami si sono approfonditi fino a diventare un’alleanza militare ed economica strategica, rendendo Ankara il principale partner commerciale di Erbil e il suo principale partner per la sicurezza insieme agli Stati Uniti. La Turchia ha schierato migliaia di truppe in tutto il Kurdistan iracheno, teoricamente per combattere il Pkk. Per i curdi iracheni, i turchi servono da “cuscinetto” contro una potenziale invasione dell’Iran. (segue) (Res)